Mistenker at brann kan være påsatt

Politiet ønsker tips etter at det startet å brenne i et søppelskur ved togstasjonen på Åndalsnes torsdag morgen. Det melder Åndalsnes Avis. Ifølge avisa har politiet en mistanke om at brannen kan være påsatt. Søppelkonteineren som brant sto nær togkapellet og andre bygninger og politiet ser derfor alvorlig på saken. De ber eventuelle vitner melde seg.