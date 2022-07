Mistar verdiar på over 1,2 millionar kroner

Averøy-reiarlaget Stormfuglen AS mistar verdiar på 1,2 millionar kroner etter å ha tapt i Oslo tingrett, melder Tidens Krav.

Det var i november 2018 mannskapet på fartøyet «Stormfuglen» byrja å fiske i Kvænangen, sjølv om dei ikkje var omfatta av det mellombelse unntaket frå forbodet mot å fiske innanfor fjordlinja, som Fiskeridirektoratet opna for.

Direktoratet vedtok at heile fangstverdien skulle bli inndratt. Reiarlaget prøvde å få vedtaket oppheva som ugyldig, men retten kom altså fram til at der ikkje var grunnlag for det.