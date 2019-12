Mistar skjenkeløyvet i ei veke

Ulstein bowling mistar skjenkeløyvet frå og med 10. januar til og med 16. januar 2020. Det skriv Sunnmørsposten (krev innlogging). Ifølge avisa blei det under ein kontroll i november oppdaga at ein gjest kjøpte alkohol og gav den vidare til to 17-åringar.