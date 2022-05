Mistar førarretten for alltid

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre mistar førarretten i Noreg for alltid etter å ha køyrd bil med promille. Mannen blei målt til ei promille på 2,58 då politiet stoppa han.

Retten meiner det var skjerpande at han hadde svært høg promille under køyringa og at han dermed utsette seg sjølv og andre for fare. Totalt skal mannen ha køyrd 20 kilometer.

Mannen har også tidlegare blitt dømd for fyllekøyring. I tillegg til å miste førarretten for alltid, må han sone 90 dagar i fengsel og betale ei bot på rundt 56.000 kroner.