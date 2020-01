Mistar 85 stillingar

Måndag denne veka fekk tilsette på Kongsberg maritime beskjed om at dei må kutte i 85 stillingar i avdelinga for Deck Machinerey and Motion Control, skriv Vikebladet. Dei fleste kutta skjer i Hjørungavåg, Ålesund og Brattvåg. – Dette er ein avdeling som er hardt ramma av nedgangen i offshoreindustrien, og det er veldig lite aktivitet, seier kommunikasjonssjef Anette Bonnevie Wollebæk til NRK. Ho seier dei ikkje har avklart kvar kutta kjem, fordi dei håpar på å få nokre ved naturleg avgang, og at dei klarer å finne andre jobbar innan dekksmaskineri i andre avdelingar i Kongsberg maritime.