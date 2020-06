Mistanke om ruskøyring

Politiet stoppa ein bil med to menn i 20-åra i Sykkylven i natt. Dei fann mindre mengder narkotika i bilen, og mistenker førar for køyring i rusa tilstand. Dei er avhøyrt og blodprøve er tatt. Resultatet er at førarkortet blei tatt og begge blir melde.