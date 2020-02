Mistanke om promillekøyring

Tre personar blir tatt med av ambulanse for kontroll etter trafikkuhellet i Rensvik i Kristiansund. Ein mann i 50-åra er mistenkt for promillekøyring og blir køyrt til legevakt for blodprøve. Politiet opprettar sak og har tatt førarkortet til mannen.