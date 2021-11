Mistanke om laksesjukdom

Det er mistanke om at Salmar sitt oppdrettsanlegg på Reistad i Rauma har fått den smittsame laksesjukdomen infeksiøs lakseanemi, ILA. Mattilsynet planlegg inspeksjon av anlegget og det vil bli tatt fleire prøver, skriv dei i ei pressemelding. Dersom mistanken blir stadfesta kan Mattilsynet pålegge at anlegget må tømast for stamfisk.