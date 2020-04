Mistanke om lakseanemi

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Mowi sitt lakseoppdrettsanlegg i Sandvika i Volda . Det skriver Mattilsynet i en melding. Tilsynet planlegger inspeksjon på anlegget for uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.