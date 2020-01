Mistanke om ILA-smitte i Herøy

Mattilsynet melder at det er mistanke om fiskesjukdommen ILA ved eit oppdrettsanlegg i Herøy. ILA oppstår som følgje av eit virus som kan gje sjukdom hos laks, og er ufarleg for menneske. Anlegget, som ligg på Voldnes i Herøy, blir pålagt restriksjonar for å unngå smitte. Ifølgje nettstaden BarentsWatch er det påvist ILA fem andre stader langs kysten.