Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi ved stamfiskanlegget på Reistad i Rauma, som drives av Salmar Farming AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, melder Mattilsynet. Det er virksomheten selv som har varslet Mattilsynet om mistanken og det vil bli tatt flere prøver. Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks