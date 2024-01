Mistanke om fyllekjøring

Føreren av bilen som havnet utenfor veibanen ved Vartdal i Ørsta blir kjørt til sykehus for undersøkelser. Politiet skriver at mannen i 20-årene fremstår beruset og er derfor mistenkt for promillekjøring. Blodprøve blir tatt, og politiet oppretter en straffesak.