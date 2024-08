Mistanke om bakteriell nyresyke

Mattilsynet melder at det er mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) ved et oppdrettsanlegg i Sykkylven. Hofseth Sea Farming AS og Ewos Innovation AS driver med oppdrett av laks og regnbueørret på lokaliteten.

Det er uklart hvordan smitten har kommet inn i anlegget.

Sykdommen kan gi utstående øyne, væske i buken, lokal vevsdød og pussfylte lommer i indre organer hos voksen fisk og plutselig død uten synlige forandringer hos yngel.

Mattilsynet opplyser at de planlegger en snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut prøver for å få bekreftet diagnosen.

– For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, rogn og melke uten særskilt tillatelse. Unntaket er transport til slakteri, skriver Mattilsynet på sine nettsider.