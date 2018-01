Mista førarkortet for alltid

Ein mann i 40-åra er dømd til fengsel i 21 dagar og tap av føreretten for alltid etter å ha køyrd bil medan han var påverka av narkotika. Ifølgje dommen frå Sunnmøre tingrett blir det lagt vekt på at mannen også tidlegare har blitt dømd for liknande forhold. Mannen må også betale ei bot på 10.000 kroner.