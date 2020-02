Mista utstyr for over 100 000

Kristiansund og Frei hestesportsklubb fekk i natt uønskt besøk i stallen på Kvalvåg. – Noko har vore å stelt utstyr for i alle fall over 100 000 kroner, seier Inga Walseth, leiaren for klubben. Utstyret som er stelt skal ha vore innelåst i skap, og vart oppdaga når nokon skulle ut å ri i føremiddag. Saka er meldt til politiet, og dei har oppretta sak.