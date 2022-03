Mista synet på institusjon

En kommune på Sunnmøre får kritikk for å ikke ha passet godt nok på ei eldre kvinne på en insititusjon. Da hun brått mista synet på et øye, unnlot de ansatte å varsle en lege. Da hun til slutt kom på sykehuset, viste det seg å være en blodpropp i øyet.

Statsforvalteren konkluderer med at kommunen ga uforsvarlig hjelp. Kommunen må nå legge fram en plan for opplæring og rutiner for varsling av lege og pårørende.