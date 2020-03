Mista over 70 mjølkebruk

Møre og Romsdal er framleis eit stort mjølkefylke i landet med 10 prosent av produksjonen, sjøl om vi mista 71 mjølkebruk i fjor. Det viser ferske tal frå Landbruksdirektoratet over produksjonstilskota. 2346 bønder fekk tilskot i fylket i 2019 – til saman nesten 700 millionar kroner. Nokre gardsbruk forsvann med Rindal til Trøndelag, men 24 mjølkebønder la ned drifta. Ytterlegare eit femtitals bønder vil ut av næringa og har søkt om å selje kvoten til staten. Det blei 900 færre mjølkekyr i fylket i fjor, som sto for ein produksjon på mellom 6 og 7 millionar liter. Men stadig fleire kvinner satser på bondeyrket, og mjølkebonde Kjersti Fløystad Ellingsgård på Bolsøya satsar. Ho seier det er viktig at vi oppretthald strukturen av både små, mellomstore og store bruk i fylket for å kunne dyrke den jorda vi har.