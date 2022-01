Misser all pasientkøyring i fylket

Selskapet Nordvest Taxi misser all pasientkøyring i fylket. Helse Midt-Noreg har i dag inngått kontraktar med to andre drosjeselskap som skal ta seg av transport av pasientar i Møre og Romsdal dei neste åra. Nordvest Taxi har køyrt pasientar for det offentlege i rundt 20 år, og misser omsetning på rundt 100 millionar. Dagleg leiar Steinar Nilsen seier dei no vurderer å klage saka inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA.