Mislykket sesong for Svendsen

I fjor høst var Sander Svendsen en superhit og på alles lepper i Allsvenskan. Denne sesongen sluknet suksessen brutalt for Hammarby-spissen. Et trenerskifte slo negativt ut. Under Stefan Billborn har ikke Svendsen greid å finne seg til rette i et nytt spillesystem. Han klarte heller ikke å levere da han fikk sjansen. MFKs tidligere supertalent fikk i år kun fire seriekamper fra start, mens det totalt ble 15 innhopp. Svendsen gikk målløs gjennom Allsvenskan i 2018. I det siste har det vært sterke rykter om at han vil bort fra klubben.(NTB)