Mislukkast med jula

Helsevesenet merkar at folk har større problem med mat i juletida, fordi kvardagsrutinene blir forstyrra. Anne Kathrine Grav Olsen ved Frisklivsentralen i Kristiansund seier folk gjerne tar kontakt om andre ting, men at maten er problemet. Dei føler seg mislykka i forhold til juleavslutningar, at rutinane sviktar i ein travel månad og i kravet om bugnande bord i jula.