Mishandling av barna

Ein 55-åring i ein romsdalskommune er dømt til eitt år i fengsel for mishandling av to av barna sine. Retten peiker særleg på at mannen retta både drill og kniv mot hovudet til barna. Dette må reknast som drapstruslar, meiner retten, som også peiker på at dei psykiske krenkingane har vore mest belastande for barna. Mannen må også betale 65 000 kroner til kvar av dei to.