Misfornøyd med lovverket

Bistandsadvokat Anne Hovde er misfornøyd med at ingen av de 27 guttene og jentene som ble overvåket og filmet av treneren sin får erstatning. Mannen ble onsdag dømd for å ha overvåket dem blant annet ved hjelp av spionklokker. – Jeg mener at de fornærmede i denne saken burde få samme type erstatning som en fornærmet som ble utsatt for nettovergrep ville fått. Det ligger på rundt 40.000,- kroner. Men vi har ikke et rettsgrunnlag for erstatning av denne type personforfølgelse i vårt lovverk. Det er et problem, sier Hovde. Mannen ble dømt til fengsel i to år og kommer ikke til å anke.