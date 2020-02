Misfornøyd med informasjonen

Passasjerer som er "sandfaste" på Gran Canaria er misfornøyd med informasjonen de har fått reiseselskapet. Sigrid Moltumyr fra Herøy er med i et reisefølge på 12 personer som skulle ha returnert til Ålesund i går kveld, men flytrafikken er innstilt på grunn av sandstorm. Moltumyr sier de ikke har fått noe informasjon fra reiseselskapet Ving. De måtte ordne med overnatting på hospits selv, og har forståelse for at Ving ikke hadde kapasitet. Men Molturmyr er kritisk til at de ikke har fått informasjon i etterkant, og nå er det ingen som vet hva som skjer. Presseansvarlig Marie-Anne Zachrisson i Ving sier de prøver å gi så god informasjon som mulig, men Ving er avhengig av å få informasjon fra flyselskapet om hva slags løsning det blir.