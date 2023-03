Misbrukte stillinga si som lærar

Ein mann i slutten av førtiåra frå Sunnmøre er dømd til fengsel i eitt år og fem månader for å ha misbrukt stillinga si som lærar til å få seksuell omgang med ei ung kvinne som var eleven hans.

Mannen er også frådømt retten til å vere lærar i tre år.

Retten legg vekt på at læraren misbrukte stilling, avhengigheitsforhold, tillitsforhold og overmakt – og på aldersforskjellen mellom dei to. Dei straffbare forholda heldt på også over to år, og mannen la, ifølgje dommen, til rette for at ein annan person kunne ha seksuell omgang med kvinna.

Mannen må betale til saman 125.000 kroner i oppreisningserstatning og erstatning for økonomisk tap.

Den domfelte har vedgått delvis straffskuld for misbruk av overmaktsforhold og dette har talt i formildande retning.