Minner om smittevernreglane

Uteseksjonen i Ørsta held på å henge opp plakatar omkring i heile Ørsta kommune for å minne om smittevernreglane. Dei plasserast ut på stader der det normalt er mykje folk, både i sentrum og i utkantar. Ørsta kommune skriv at dei ventar mange norske turistar, i tillegg til at fleire halde seg heime. Vi vonar om at skilta skal minne både besøkande og lokalbefolkning på å følgje smittevernreglane, skriv Ørsta kommune på si heimeside.