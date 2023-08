Minibudsjett i forhold til MFK

Molde har over 17 ganger mer å rutte med enn fotballsensasjonen Klaksvik. I kveld møtes de i Champions League-kvalifisering. Klaksviks norske trener, Magne Hoseth, bekrefter overfor NTB at deres budsjett ligger på om lag 9 millioner kroner. MFKs budsjett på 157 millioner kroner for i år ble lagt fram på årsmøtet i fjor høst. Vinneren av dobbeltoppgjøret (retur i Molde neste uke) skal opp mot enten Olimpija Ljubljana eller Galatasaray i siste kvalrunde før et eventuelt gruppespill. En plass der gir garantert cirka 170 millioner.

Vegard Forren har fått sin renessanse som fotballspiller på høyt nivå. Den tidligere Molde-forsvareren scoret på det avgjørende straffesparket da Klaksvik sendte svenske Häcken ut i forrige kvalrunde. – Det er kjekt at han har truffet storformen til kamper som dette. Vi vet han kan være avgjørende. Vi høster frukter av at han har trent godt og vært profesjonell over en lengre periode. Og så er det jo laget som gjør at han også presterer så bra, sier Hoseth.

– Molde har nok flere X-faktorer å bytte inn enn Häcken som var sluttkjørte fordi de har en litt for liten tropp, sier Hoseth. Kampen i kveld har avspark 20.45. (NTB)