Mindre sjukefråver

Møre og Romsdal har hatt nedgang i sjukefråveret i to kvartal på rad, samanlikna med året før. Med eit fall på over tre prosent er det berre eit fylke med større nedgang. Fylkesdirektør Stein Veland i Nav trur sjukefråveret held fram med å gå ned når 1.kvartalsrapport for i år blir lagt fram.