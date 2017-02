Mindre og mindre attraktivt med drosjeløyve

Det er noen år siden et drosjeløyve var et gullkantet papir. Nå blir det stadig færre aktive drosjeløyve i fylket fordi kjøregrunnlaget har blitt borte i mange utkanter.

Flere løyve på is

Lederen i Taxiforbundet i Møre og Romsdal, Per-Morten Bjørlykke, forteller at det er 200 drosjeløyve og 95 reserveløyve i bruk i Møre og Romsdal, men 17 løyve er nå lagt på is. Han advarer mot at flere distrikt kan miste eller få svekket drosjetilbudet.

– Pirattaxier og andre aktører er på veien og spiser stadig mer av markedet og vi blir sårbare, sier taxisjefen.

Går ikke rundt lenger

– Det er ikke til å stikke under en stol at flere drosjeeiere ikke lenger får det til å gå rundt økonomisk, sier Jan Eirik Søraas i Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen.

Jan Eirik Søraas i Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen sier mange drosjeeiere sliter økonomisk Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Dette gjelder særlig i distriktene. Mange taxieiere har mistet pasienttransporten og det merkes. Nå kommer de negative ettervirkningene ved at mange løyve legges på is i utkantene. Da blir det mindre kapasitet og kanskje kommer ikke drosja lenger. Søraas forteller også at det er et problem å få nye søkere til løyver som blir ledige.

Det er fortsatt 200 drosjeløyve i Møre og Romsdal, men stadig flere lar være å fornye det. Samferdselsavdelingen jobber for å prøve å dekke opp tapet av kjøregrunnlag med Fram Flexx tilbudet, servicetransport og andre tilbud.

Frykter frislipp

Selv om ikke Über-tjenesten har kommet til Møre og Romsdal enda, frykter taxinæringen et frislipp i bransjen.

Per-Morten Bjørlykke sier også at blir mindre og mindre lønnsomt så lenge priatdrosjevirksomheten får fortsette både i by og bygd.