Mindre lystne på gass?

Gassnasjonen Noreg må vere førebudd på ei omstilling som kan kome fortare enn venta, seier Else May Norderhus i Stortingets miljø- og energikomite. Ap- politikaren følgde dei internasjonale limaforhandlingane i Madrid på nært hald førre veke. Noreg har tent store pengar på gass, men signal frå andre land i Madrid viser at Noreg må vere førebudd på at situasjonen endar seg.