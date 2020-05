Mindre festival

Moldejazz har etter regjeringens nye plan for gjenåpning av samfunnet besluttet å gjennomføre en festival i mindre utgave i midten av juli. Festivalen blir gjennomført i uke 29, mens festivalprogrammet blir klart i uke 21, opplyser festivalsjef Hans-Olav Solli i en pressemelding. Han sier videre at dette blir en mindre utgave av den opprinnelig planlagte jubileumsfestivalen, men at det like fullt blir et fyldig jubileumsprogram med en rekke bestillingsverk og premierer