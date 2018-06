Millionunderskudd for politiet

Møre og Romsdal politidistrikt har et underskudd på 19 millioner kroner. Det skriver smp.no. Visepolitimester i Møre og Romsdal politidistrikt, Ingmar Farstad, sier til avisen at de må sette inn sparetiltak for å komme i balanse innen året er omme.