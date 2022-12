Millionsatsing ga ny butikk

Bygdefolket på Leikong i Herøy gjekk saman i eit andelslag og investerte til saman rundt ein million kroner for å få ny drift i butikklokala. Coop la ned si butikkdrift på staden i august i år. Den nye butikken har utvida området i lokala som skal vere møteplass, og leiar for Leikong handelslag, Henrik Goksøyr (bildet), trur engasjementet er så stort at dette kjem til å vere liv laga i framtida.

Det har vore butikk på Leikong sidan 1918.