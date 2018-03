Millioner til verdensarv

Vestnorsk fjordlandskap, som omfatter verdensarvstedene Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane, får til sammen 3 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet. Hvert år får norske verdensarvsteder tilskudd, og i denne omgangen deles det ut over 62 millioner kroner. Fordelingen av tilskuddene skjer via Riksantikvaren, og midlene skal benyttes til istandsetting, vedlikehold og formidling, skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.