Millioner til kartlegging av kysten

Regjeringa bevilger 13,8 millioner kroner til et pilotprosjekt for kartlegging av kystsonen under vann. Målet er å utviklingen detaljerte marine grunnkart flere steder i Norge. Åtte kommuner på Nordre Sunnmøre er med på prosjektet. – Vi vet for lite om hvordan det ser ut under havoverflaten langs norskekysten. Denne kunnskapen avgjørende for å oppnå en balansert utnyttelse og vern av ressursene her, sier stortingsrepresentant fra Høyre, Marianne Synnes Emblemsvåg i utdannings og forskningskomiteen.