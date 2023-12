Millionbot etter dødsulykke

Selskapet Fundamentering AS må betale to millioner kroner etter at en mann døde i fjor sommer da han fikk en betongblokk over seg i Molde. Det opplyser politiadvokat Sandra Grøtta Krakeli i Møre og Romsdal politidistrikt.

Selskapet er ilagt forelegget for tre brudd på arbeidsmiljøloven, og har fått en frist på å ta stilling til forelegget. Velger de å ikke godta det, blir det tatt videre til retten.

En mann ble tidligere siktet i saken, men den er nå henlagt på bevisets stilling, opplyser politiadvokat Grøtta Krakeli.