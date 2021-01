Millionbevilgning til NTNU

Prosjektet «Slepe-ROV» har mottatt 1 million kroner i støtte fra Handelens Miljøfond. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU i Ålesund og Runde Miljøsenter. Formålet er å finne tapt og etterlatt fiskeutstyr i havet. – Dette kan bli et viktig bidrag i kampen mot spøkelsesfiske. Vi setter stor pris på at Handelens Miljøfond støtter forskningen vår på dette viktige området, sier Førstelektor ved IIR og prosjektleder Ottar Osen.