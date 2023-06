Millionar til Kristiansund Base AS

Selskapet Kristiansund Base AS får over 6,8 millionar kroner frå ei statleg ordning for meir effektive og miljøvenlege hamner.

Til saman har regjeringa løyvt 37 millionar kroner til ulike prosjekt langs norskekysten.

– Målet er å skape meir utvikling langs kysten og å få meir transport på sjøen. Staten vil medverke til å få realisert gode prosjekt i hamnene som gjer logistikken betre, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Det er Kystverket som forvaltar tilskotsordninga, og pengane blir delte ut to gonger i året.

Kristiansund Base AS driv hamneterminal, containerhamn og logistikk for offshore-flåten.