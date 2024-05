Millionar i krav

Det har kome inn 108 krav på til saman 67, 5 millionar kroner etter konkursen Boligbygg Møre AS. Både privatpersonar og bedrifter er blant dei som har meldt inn store krav. I tillegg kjem 1,7 millionar kroner i uteståande løn og feriepengar for fem tilsette. Det skriv Sunnmørsposten. Selskapet melde oppbod i februar. Selskapet hadde drift fram til oktober 2023 og bustader under oppføring.