Milliardkontrakt til Bunker Oil

Ålesundsselskapet Bunker Oil har skrive ein milliardkontrakt med Forsvarets logistikkorganisasjon. Drivstoff skal bli sendt frå anlegget i Ålesund ut til fleire forsvarsgreiner over heile landet. Kontrakten er for fire år framover, og har ein verdi på opp mot 1,5 milliardar kroner. Bunker Oil AS er landets største leverandør av drivstoff til den maritime næringa.