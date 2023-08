Milliardavtale for Ålesund-rederi

Rederiet Golden Energy Offshore Services AS kjøper fem båter fra datterselskapet Vroon Holding B.V for et samlet vederlag på 94 millioner US dollar. Det skriver selskapet i ei pressemelding.

– Vi kjøper fem båter til det som er en god pris, sier administrerende direktør, Per Ivar Fagervoll.

Det er fire PSV-er og én SSV de kjøper. Båtene ble bygd i 2015 og 2016, og oppkjøpet skal ferdigstilles innen september.