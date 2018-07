Miljøvennlige ferger

Fjord1 har inngått kontrakter for bygging av flere miljøvennlige ferjer som skal bygges og trafikkere på Vestlandet. Garanti-instituttet for eksportkreditt (Giek) tar nå del i finansiering av nybyggprogrammet til Fjord1 med garanti på 900 mill. kroner. – Det er positivt at vi har en garantiordning som bidrar til at en kan bygge ferger ved norske verft, sier Anne Mari Bøe, økonomidirektør i Fjord1. De ni elektriske ferjene skal bygges ved Havyard og Fjellstrand verft.