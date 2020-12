Miljøpris til Vartdal Plast

Vartdal Plast AS får Miljøprisen 2020 av Møre og Romsdal fylkeskommune. I grunngjevinga står det at bedrifta har teke på seg produsentansvaret og har funne løysingar som er sirkulære og reduserer bruken av plast. I oktober 2020 opna Vartdal Plast eit nytt gjenvinningsanlegg på Liadal i Ørsta. Her skal bedrifta gjenvinne innsamla isopor, før det blir omgjort til nytt råstoff som igjen blir brukt til å produsere nye produkt. For å sikre nok materiale til gjenvinning har bedrifta også tatt på seg å hente isopor frå miljøstasjonar mellom Bergen og Trondheim og frakte dette på returreisene sine.