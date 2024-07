Miljødirektoratet gir 4 millioner til Smøla

Miljødirektoratet har fordelt 18,3 millioner kroner til natur- og friluftslivstiltak i områder berørt av vindkraft, og av disse midlene går nesten 4 millioner kr til Smøla.

Totalt får 26 prosjekter støtte – 21 prosjekter primært rettet mot friluftsliv og fem prosjekter primært rettet mot natur.

Et av prosjektene som støttes er friluftslivstiltak på Smøla, og tilskuddsmidlene tildeles Smøla Nærings- og kultursenter.

– De områdene som nå får støtte, er svært viktige for mange mennesker. Jeg håper folk opplever at de får noe tilbake for å ha åpnet for energiproduksjon i sin kommune og bidratt til fellesskapets behov for mer fornybar kraft. Målet med støtten er å gjøre det mulig å si ja til vindkraft lokalt der det ligger godt til rette for det, samtidig som vi sikrer natur- og friluftsinteresser, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.