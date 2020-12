Miljøbonus til fartøy

Stranda hamnevesen vil premiere dei reiarane som tek investeringane for å vere leiande på klimateknologi og null utslepp allereie i 2021, og gjev ein betydeleg miljøbonus. Bonusen på inntil 60 % går til fartøy som kan dokumentere null utslepp for heile seglingsperioden i Stranda kommune sitt sjøområde neste år. Skal utsleppskrava gje betre klima- og miljøresultat, er det avgjerande at krava må gjelde i alle fjordar, ikkje berre dei delane som har verdsarvstatus, skriv Stranda hamnevesen i ei pressemelding.