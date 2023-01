Militærhelikopter flaug over Ålesund

To britiske militærhelikopter flaug i føremiddag over Ålesund. Jonny Karlsen ved Forsvaret sitt operative hovudkvarter seier at dei to helikoptera er på veg nordover for å delta på ei øving.

– Dei skal oppover til Bardufoss. Dei er ein del av Clockwork og sidan 1969 har dei vore der og hatt øving på vinteren, fortel Karlsen.