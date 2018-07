Midtstopper klar

Midtstopperen Ståle Steen Sæthre er klar for Aalesunds Fotballklubb. Sæthre kommer fra spill hos Nest-Sotra, og ble matchvinner da de slo AaFK 1-0 tidligere i år. 25-åringen har signert en to og et halvt års kontrakt med AaFK.