Midtbanespelar klar for AaFK

Midtbanespelaren Izunna Uzochukwu frå Nigeria har fått arbeidsløyve og er klar for å spele for AaFK, melder klubben på Twitter. Izunna har spelt både i dansk, russisk og kinesisk fotball, har vore på landslaget til heimlandet og er no altså klar til innsats for Tangotrøyene. Han ha alt kamptrening for AaFK då han spelte mot Brattvåg 8. april. Neste utfordring blir heimekampen mot Skeid 22. april.