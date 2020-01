Midsund Bruk legger ned

Midsund Bruk som lagar trykktankar og separatorar til olje- og gassindustrien, legger ned drifta, melder Sunnmørsposten. De 42 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i dag. Det er regnet med at driften er over allerede i mars. Bedriften har gått med store underskudd de siste tre årene. Driftsselskapet er eid av National Oilwell Varco, mens bygningsmassen er eid av Kjell Inge Røkkes selskap TRGI