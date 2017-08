Midlertidig trasé ved Utvikfjellet

Fylkesvei 60 ved Utvikfjellet i Sogn og Fjordane er åpnet på en midlertidig trasé for kjøretøy med lengde inntil 15 meter. I tidsrommet 07-21 er det kontinuerlig ledebilkjøring, på natten følger vakter med på at kjøretøy lenger enn 15 meter i stedet kjører via fergesambandet Anda-Lote på E39, hvor det går to ferger inntil videre.