Midlertidig toalettløsning

Ålesund kommune har i dag plassert fire festivaltoaletter på parkeringa bak Fjellstua. Det opplyser kommunalsjef Ole Andreas Søvik til Sunnmørsposten (krever betaling). Virksomhetsleder i Ålesund kommune Oddvar Kongsvik, forteller at de sammen med eier prøver å skaffe en varig løsning på problemet. Flere har klaget på at det ikke har vært toalettmuligheter for besøkende på Fjellstua tidligere, og at turister har måtte gjort sitt fornødne i skogen i området rundt turistattraksjonen.